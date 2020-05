Um criminoso realizou um assalto a um ônibus que faz a linha do Jequitibá, na noite desta quinta-feira (7), na parada final do Residencial Jequitibá, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo o motorista, quando os últimos passageiros desceram do ônibus, um bandido entrou no coletivo se passando por passageiro, mostrou o revólver na cintura e anunciou o assalto.

O assaltante colocou a arma na cabeça do motorista, ameaçou o profissional e recolheu cerca de 84 reais em espécie. Nenhum passageiro teve pertences roubados. Após recolher o dinheiro, o homem desceu do veículo e fugiu correndo.

O motorista conduziu o veículo até a Delegacia de Flagrante (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência.