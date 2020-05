Entre os dias 26 de fevereiro, que marca o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, até 26 de abril, foi registrado um aumento de 14,6% das mortes domiciliares quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A informação é do jornal O Estado de. S Paulo.

Nos últimos dois meses, foram contabilizados 4.522 óbitos domiciliares a mais do que no mesmo período do ano de 2019, acrescenta a reportagem. A alta é mais forte em Estados com maior incidência de casos da Covid-19, como no Amazonas, que registrou taxa de aumento de 94,7%, ou no Rio de Janeiro, com 34,8%.

O número elevado de mortes dentro de casa já vinha sendo observados em outros países atingidos pela pandemia. Especialistas apontam fatores como dificuldade de atendimento no sistema de saúde.

Dados disponibilizados pelo Portal da Transparência revelam que 35.551 brasileiros morreram em casa neste ano no período analisado contra 30.999 no mesmo prazo no ano de 2019.