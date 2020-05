Os jovens Ericsson Coelho da Costa, 21 anos, Geovane Bezerra Guimarães, 21, e Weverton Carlos de Assis, 19, foram presos após realizar um assalto, na manhã desta terça-feira (5), em um posto de combustíveis na Avenida Antônio Freitas, no Bairro Cohab, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os três criminosos chegaram no posto durante a madrugada, renderam um dos frentistas e obrigaram o funcionário a leva-los até um armário onde havia dinheiro guardado. Em seguida, os bandidos fugiram do local levando, além de cerca de R$ 800, uma caixinha de cerveja.

Ainda de acordo com uma testemunha, durante o assalto Ericsson estava com um terçado, e Geovane e Weverton se revesavam com arma de fogo. A ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens ajudaram a Polícia Militar a identificar quem eram os criminosos.

Pela manhã, durante uma ronda para encontrar os bandidos, os policiais ainda receberam uma denúncia informando que os assaltantes estavam em uma casa no mesmo bairro onde o assalto ocorreu. No local, os militares fizeram um cerco e conseguiram prender os três envolvidos.

Os criminosos foram conduzidos para a Delegacia da Civil do município, para que fossem tomados os procedimentos cabíveis.