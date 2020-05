O município de Cruzeiro do Sul,distante cerca de 660 km de Rio Branco, a capital do Acre, registrou nesta quarta-feira(06), a primeira morte por coronavírus.

A vítima é uma mulher de 96 anos que estava internada e respirando por aparelhos na UTI do Hospital do Juruá.

A aposentada que era de Tarauacá, faleceu após uma parada cardio-respiratória e sofria de sequelas ocasionadas por um AVC. Ela foi testada e recebeu diagnóstico positivo para coronavírus há poucos dias atrás.

A última atualização da Secretaria de Saúde do estado do Acre de hoje, confirmou 26 casos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul.