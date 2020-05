APrefeitura de Rio Branco continua realizando testes rápidos, para detecção da Covid-19, apenas para profissionais ativos da saúde e da segurança pública.

Os profissionais que estiveram com sintomas de gripe, podem solicitar às instituições hospitalares e de segurança pública o pedido para fazer a testagem, a partir do oitavo dia do início dos sintomas.

Cada instituição fica responsável por enviar para Coordenadoria de Vigilância em Saúde, via e-mail (crca.saude@riobranco.ac.gov.br) a lista com o nome dos profissionais, para agendamento do teste visando evitar aglomerações.

Os pacientes serão encaminhados à Unidade de Saúde de Referência que é a Policlínica Barral y Barral e deverão estar usando máscara, bem como apresentar documento pessoal com foto, cartão do SUS e autorização por escrito para realização do teste, emitida pelo chefe imediato.

Em caso de resultado positivo, o paciente preenche uma notificação de isolamento, é encaminhado ao atendimento médico e deve seguir as recomendações de cuidados em casa.