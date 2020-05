Preocupada com o atual cenário do Coronavírus, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) solicitou à Ministra Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o envio de cestas básicas, vacinas e demais insumos que possam melhorar a qualidade de vida dos idosos e vulneráveis acreanos.

A parlamentar pediu que a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa direcione investimentos para o Acre, nas áreas de Saúde e Assistência Social: “O Ministério terá R$ 4 bilhões para a promoção de ações de apoio à população idosa vulnerável e solicitei à Ministra que priorize o Acre, já que estamos diante de um péssimo cenário em termos de infectados. Podemos não ter o maior número de casos confirmados, mas em relação à nossa população, o índice de contágio preocupa e merece um tratamento diferenciado”.

A pandemia do novo Coronavírus já atingiu mais de 800 pessoas no Acre e tem colocado a população idosa e mais vulnerável do Estado em grande risco.

“O Acre já vinha sofrendo com a crise econômica que atingiu o Brasil nos últimos anos, , e a pandemia tornou nossa situação ainda mais grave, por isso solicitei um olhar mais sensível para nossa população idosa e vulnerável. A Ministra Damares, certamente, nos dará uma resposta positiva”, finalizou Mara Rocha.