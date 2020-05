Dois corpos, de pessoas que supostamente morreram vítimas de coronavírus (covid-19), foram levados ao necrotério do pronto-socorro de Rio Branco, na madrugada desta quarta-feira (6).

Segundo uma fonte do site Ecos da Notícia, ao menos três corpos deram entrada no necrotério do hospital, porém, foi constatado que um teve morte natural e dois provavelmente causadas pelo coronavírus. Com isso, o número de mortes por conta da doença subiria de 29 para 31.

Ainda segundo essa fonte, o PS está em estado de emergência total, sendo que o quinto, o quarto e agora o terceiro piso do novo prédio já está sendo ocupado por pacientes infectados pela doença.

A sala vermelha do hospital, que trata especialmente dos pacientes com covid-19 e a UPA do Segundo Distrito estão com todos os leitos ocupados.

A Secretária de Estado de Saúde deverá, nas primeiras horas do dia, emitir nota divulgando e atualizando os novos números de mortes causadas pela doença no Acre.