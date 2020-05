Com o objetivo de otimizar e melhorar os serviço de atendimento do Disque-Denúncia 181, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública autorizou a contratação de mais cinco atendentes para suprir as demandas de serviços da ferramenta, tendo em vista o aumento de denúncias no período de pandemia.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, antes da crise pandêmica, o disque-denúncia contava com 5 atendentes, no início de abril foram contratados mais 2 e, por fim, diante da necessidade, foram contratados mais 5, totalizando 12 atendentes.

“Isso significa uma ampliação de mais de 100% do serviço prestado à população, com o objetivo de melhorar cada vez mais o atendimento do 181, no sentido de atender não apenas denúncias relativas à quebra do isolamento social, bem como atender as vítimas de violência doméstica”, explicou.

De acordo com a supervisora-geral do Disque-Denúncia, Miriam Mendes, devido ao descumprimento das normas estabelecidas no decreto governamental, as denúncias ao 181 dobraram e a ferramenta passou a atender um número superior ao esperado.

Segundo ela, o número de atendimentos em abril, em relação ao mesmo período do ano passado, teve um aumento bastante expressivo. Em abril de 2019, a média era de 4 denúncias diárias e um total de 124 no mês, já este ano, esse número saltou para um total de 1.291 só no mês de abril. Desse total, no mês de abril deste ano, 1.100 foram de denúncias relacionadas ao descumprimento do decreto, ou seja, uma média de 40 denúncias diárias.

“Para o mês de maio a expectativa é que esse número cresça ainda mais, sobretudo agora com os novos atendentes. O secretário teve a sensibilidade de perceber a necessidade dessas contratações de imediato e assim foi feito, para que possamos a partir de agora atender a população com mais qualidade e maior celeridade”, completou.

Sobre o Disque-Denúncia

Criada em 2013, a ferramenta 181 funciona 24 horas de domingo a domingo e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o estado, por meio de discagem direta e gratuita, de telefone fixo ou móvel, sendo garantido o sigilo total do(a) denunciante. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia nas áreas de competência das polícias, bombeiros ou direitos, sem se identificar.

A denúncia é analisada pelo Departamento de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e, posteriormente, encaminhada para a Polícia Civil ou Militar, dependendo da situação.