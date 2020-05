A Band surpreendeu os telespectadores no início da noite deste domingo (3) com uma novidade bastante inesperada. A partir da segunda quinzena, a emissora irá reapresentar a novela infantil Floribella no horário nobre, logo após o Jornal da Band.

A volta da novela acontece pouco mais de 15 anos depois da primeira exibição da trama, em 4 de abril de 2005. Com 344 capítulos, Floribella é lembrada até hoje pelos telespectadores e irá substituir a portuguesa “Ouro verde”, que não vingou na audiência.

Além da trama infantil, a Band terá mais novidades nas próximas semanas. Uma delas é a estreia do programa “Na linha de frente”, que é uma releitura de “Polícia 24h”, formato que fez sucesso na emissora entre 2010 e 2016. Outra aposta será o reality “Largados & pelados”, sucesso do Discovery Channel na TV a cabo. Com nove temporadas já produzidas, o programa desembarcará na Band indo ao ar nas noites de quinta, substituindo uma sessão de filmes.