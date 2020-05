A busca por seguro-desemprego deu um salto no mês de abril em Rio Branco por conta da pandemia do novo coronavírus e chegou a 990, segundo informou o coordenador do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Marcos Morais.

Antes, a média mensal de busca pelo benefício era de pouco mais de 100. Com este aumento, são pelo menos 890 pedidos a mais do que a média registrada.

“Neste mês de abril, foram 990 seguros desempregos mais ou menos. Antes, era uma média de 100 pedidos por mês. Tudo em consequência da pandemia. Empresas pararam e demitiram 30 ou 40 funcionários. Então, todo mundo logo no começo deu aquela carregada. Mas, espalhamos bastante os números do atendimento remoto edeu uma aliviada”, explicou o coordenador.

Morais disse que o Sine está fazendo o atendimento remoto através de linhas telefônicas que foram disponibilizadas. Uma equipe de cinco servidores faz o atendimento por telefone.

Com o período de pandemia, a suspensão das atividades não essenciais e o aumento no desemprego, o coordenador informou que a maior parte da demanda é por seguro-desemprego.

“A grande procura, o aumento substancial, foi em relação ao seguro-desemprego que aumentou absurdamente, mas, nós fizemos uma parceria com a Secretaria do Trabalho e fizemos um acordo para a gente manter uma equipe trabalhando que desse conta de todo serviço”, complementou.

As vagas de emprego que eram divulgadas diariamente pelo Sine não estão mais sendo anunciadas porque ninguém está contratando, informou o coordenador.

Atendimento remoto

A maior parte do atendimento prestado durante o mês de abril foi de forma remota. E, desde o ano passado,o Sine orienta os trabalhadores a baixarem a carteira de trabalho digital.

“O processo é muito simples, porque você baixa o aplicativo da carteira digital e dentro mesmo do aplicativo é possível dar entrada no seguro. Se tiver com os documentos em mãos, basta seguir o passa a passo.

Os telefones de contato para quem precisar de auxílio são: 3215-2442, 3215-2448 e 3215-2419.