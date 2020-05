Desde o mês de dezembro do ano passado, a Segurança Pública vem registrando redução no número de roubos ocorridos na capital, devido a uma série de ações integradas das forças de segurança. Especificamente no mês de abril, a capital a apresentou uma redução de 47,6%, a maior já registrada nos últimos 6 anos.

As chamadas para o 190 motivadas por roubos na capital, no mês de abril deste ano, totalizaram 322 ocorrências. Número mais baixo que esse foi registrado apenas no mês de setembro de 2014. Vale ressaltar que o percentual relativo a roubos ocorridos em residências no período de 1º de janeiro a 15 de março de 2020, é igual ao percentual ocorrido no período de 16 de março a 30 de abril , ou seja, proporcionalmente não houve aumento no período de pandemia do coronavírus.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, o Plano de Contingência da Covid-19 pode ser um dos fatores a ter impactado nessa redução.

“Houve uma preocupação maior de prevenção aos crimes contra o patrimônio público, principalmente nas regiões onde há maior concentração de estabelecimentos comerciais, não só na capital, bem como no interior. Com isso, outras modalidades de policiamento foram implementadas, principalmente nos horários atípicos, como na madrugada e início da manhã”, destacou.

Paulo Cézar ressaltou ainda que antes mesmo do Plano de Contingência, uma série de ações integradas já vinham surtindo efeito desejado desde dezembro de 2019, com a redução mês a mês dos indicadores dos crimes de roubos.

No tocante aos registros de roubos na capital acreana, considerando os fatos ocorridos no primeiro trimestre de 2020, estes apresentam uma significante redução de 26,3%, em relação ao mesmo período de 2019.