ASuperintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, informa a todos, em especial aos moradores da Rua Professor Ribamar, localizada no Bairro Raimundo Melo, que a partir do dia 05/05/2020, o SENTIDO DE CIRCULAÇÃO SERÁ ALTERADO, conforme mapa no verso, trazendo assim, maior fluidez e segurança para o trânsito da região. Portanto, para que tudo ocorra em segurança e que o benefício alcance a todos, solicitamos a máxima atenção e respeito para com a sinalização de trânsito e as Normas de Circulação e Conduta.

Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas pelo telefone: (68) 3214-3304, E-mail: rbtrans@riobranco.ac.gov.br ou diretamente na sede da RBTRANS, localizada na Rodovia BR-364 (Via Verde), km125 – Corrente. Rodoviária Internacional de Rio Branco, 1° Piso.

RUA PROF RIBAMAR