Em seu primeiro mês completo no ar, a CNN Brasil registrou 0,6 na média das 7h às 24h no mês de abril. O canal da Avenida Paulista, que viu seu formato de debates ser copiado pelo GloboNews, encerrou o período na terceira colocação do ranking geral das audiências, entre os 87 canais da televisão paga, na Grande São Paulo.

Esses são dados consolidados do Kantar Ibope Media, obtidos com exclusividade pelo Observatório da TV.

Ao longo de abril, a CNN conquistou o primeiro lugar entre os canais jornalísticos durante 9.272 minutos não consecutivos, ou 155 horas. Foram 65 horas (3.893 minutos) à frente da GloboNews e 90 horas (5.379 minutos) na liderança empatada com o canal de notícias da Globo.

Foram mais de 600 horas de jornalismo ao vivo somente no último mês. Ou seja, a CNN permaneceu 24% desse tempo em primeiro lugar.

No mesmo período e faixa horária, ainda na Grande São Paulo, o canal VIVA ficou na segunda colocação com um décimo de vantagem e fechou com 0,7 de média. A GloboNews marcou 1,3 de média.

A CNN ficou à frente de canais tradicionais como Discovery Kids, Cartoon Network, Gloob, Discovery Home & Health, AXN e Discovery Channel, todos com 0,5 de média. O Multishow encerrou o mês de abril com 0,4 de média.

O índice alcançado pela CNN foi 200% superior ao registrado pelos outros canais do mesmo seguimento, Record News e BandNews TV, que registraram apenas 0,2 de média.