Três homens foram presos por espancar e tentar matar um pastor evangélico, na noite desta segunda-feira (4), no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da família da vítima, os criminosos invadiram uma e perguntaram ao enteador do pastor se o padastro estava em casa, na tentativa de conversar com o homem. Ao encontrar o pastor, os bandidos iniciaram o dialogo.

Poucos minutos depois, os criminosos começaram a espancar o pastor, que gritou pedindo ajuda. O enteado do homem acabou ouvindo os gritos e tentou ajudar a vítima, mas nesse momento, os bandidos abandonaram o local e fugiram correndo a pé pelo ramal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o pastor ao pronto-socorro de Rio Branco, com muitos machucados por causa do espancamento, mas em estado de saúde estável.

A Polícia Militar também foi acionada, colheu as informações e realizou ronda na área procurando pelos autores do crime. Os PMs então abordaram um táxi com três homens no ramal, que foram reconhecidos pelo enteado do pastor como os agressores.

Em um rápido interrogatório, o motorista do táxi informou que havia sido acionado pela Central para buscar os 3 passageiros, sem saber dos detalhes dos clientes.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos acusados que foram conduzidos para Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.