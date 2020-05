Para o presidente da Conib, “o uso constante de bandeiras de Israel, em manifestações como as de ontem (domingo), pode passar uma mensagem errada sobre a composição pluralista da comunidade judaica brasileira”

Uma bandeira de Israel foi desfraldada junto com os pavilhões do Brasil e dos Estados Unidos, nas manifestações antidemocráticas de domingo (3), ao lado do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), na rampa do Palácio do Planalto.

Por conta disto, o presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Fernando Lottenberg, soltou nota onde manifesta preocupação de que o símbolo de Israel seja confundido com alguma corrente político-ideológica ou com intenções antidemocráticas.

“A comunidade judaica brasileira é plural. Há judeus e judias em todos os campos do espectro político, da direita à esquerda, de centro, apoiadores e opositores do governo. Também entre apoiadores de Israel há uma grande diversidade”, diz o texto.

Para ele, “o uso constante de bandeiras de Israel, em manifestações como as de ontem, pode passar uma mensagem errada sobre a composição pluralista da comunidade judaica brasileira e representar de maneira equivocada nossa posição em relação à agenda dos manifestantes e do governo”.

A nota da Conib “lamenta a presença de bandeiras de Israel, uma democracia vibrante, em atos em que ocorrem ataques às instituições democráticas”