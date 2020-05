Três pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos foi apreendido, na noite desta segunda-feira (4), durante uma blitz da Polícia Militar no Bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares estavam realizando uma blitz próximo à caixa d’água do bairro, quando avistaram 4 pessoas em atitude suspeita dentro de um táxi. Foi dada ordem de parada, a qual foi obedecida pelo condutor.

Durante a revista, os policiais encontraram uma arma desmontada dentro de uma mochila de criança e mais 5 mil reais em espécie. Os militares perguntaram de quem seria aqueles pertences, mas nenhum dos passageiros assumiu a propriedade.

Ao ser interrogado, o taxista disse que havia sido contratado por 100 reais para fazer a corrida para aquelas pessoas com destino a Vila do V, mas não tinha conhecimento do que os acusados carregavam.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos para Delegacia de Flagrantes (Defla), para que se tomem as medidas cabíveis ao caso.