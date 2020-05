O mês de maio se inicia com boas notícias por parte da Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), que anunciou, nessa segunda-feira (04/05) o pagamento de emendas parlamentares, na área da saúde, para 5 municípios, além do Hospital de Amor, que trabalha na prevenção do câncer no Estado do Acre.

Os municípios que já recebem os recursos das emendas de autoria de Mara Rocha são: Manoel Urbano, Brasiléia, Epitaciolândia, Jordão e Senador Guiomard.

Dinheiro na Conta

O valor pago perfaz um total de O valor pago perfaz um total R$ 710.227,00 e os recursos se destinam ao Piso de Atenção Básica à saúde dos municípios e servirão para despesas diárias nas Unidades Básicas de Saúde para estratégias de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde.

“Destinei uma parcela para cada município, de acordo com o limite que cada um possui, definido pelo Fundo Nacional de Saúde a partir do número de habitantes. O importante é que essa quantia já está na conta de cada Fundo de Saúde Municipal, e ajudará no combate ao Coronavírus, além da dengue, que continua a fazer vítimas entre nós”, explicou Mara Rocha.

“Fiz questão de alocar recursos para o Hospital de Amor, unidade do Hospital do Câncer de Barretos instalada aqui no Acre, por reconhecer o importante trabalho que ele está desempenhando na prevenção ao câncer no Estado”, salientou a parlamentar.

Mara Rocha esclareceu que está trabalhando para garantir o pagamento de outras emendas na área da Saúde: “Destinei recursos para a Secretaria de Saúde do Estado para a compra de equipamentos para o Centro de Fisioterapia, para a ampliação da rede de Nefrologia e para a construção do Centro para Atendimentos de Pacientes com Espectro Autista. São anseios antigos da população e quero garantir que esses recursos também sejam pagos, de forma rápida, para que a população do Acre tenha um atendimento especializado da forma que merece”.