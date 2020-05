O corpo de um homem foi encontrado, na ultima sexta-feira (1), no Ramal Espinhara, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado pelos colonos na sexta, mas o crime só foi avisado à polícia na noite de domingo (3).

Segundo as forças de segurança, devido a comunidade ser de difícil acesso, as informações também chegam atrasadas, comprometendo até a coleta dos detalhes do crime e dificultando a prisão dos acusados.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil do Bujari.