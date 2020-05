A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica a morte de mais duas pessoas contaminadas por Covid-19, no estado. Trata-se dos aposentados J. S. S., de 79 anos, e F. P. M., de 94 anos, aumentando de 22 para 24 o número de óbitos, na manhã deste domingo, 3.

As informações são do Departamento de Vigilância em Saúde, da Sesacre. J. S., morador de Plácido de Castro, havia dado entrada na enfermaria semi-intensiva do Pronto-Socorro de Rio Branco, no dia 27 de abril, e faleceu na madrugada deste domingo, 3, na UTI Covid-19 da unidade. Não há ainda informações se doenças pré-existentes agravaram o seu estado de saúde.

A segunda vítima, F. P. M., deu entrada no dia 29 de abril na Prontoclínica, tendo morrido na tarde deste sábado, 2. F. tinha problemas de hipertensão, cardíacos e histórico de tabagismo na maior parte da sua vida.

A Sesacre divulga boletim completo sobre os números oficiais da pandemia de Covid-19, logo mais à tarde.

Rio Branco, AC, 3 de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre