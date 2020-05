Os impactos provocados pelo covid-19 seguem com capítulos dramáticos em todo o estado do Acre. Ontem (2) à noite, o paciente J. W. R, de 35 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral com dificuldades de respirar e imunidade baixa – sintomas de quem está contaminado pelo covid-19.

Após passar pela triagem e fazer exames, o cidadão foi internado e chegou a receber oxigênio. Segundo a reportagem apurou, após ser orientado a ficar de quarentena na Unidade, J. W. R. se recusou a continuar recebendo os atendimentos, tendo relutado com seguranças e saindo por conta própria em um mototáxi.

Uma imagem falsa chegou a circular nas redes sociais com a informação de fuga do paciente que chegou a gravar um vídeo afirmando não ter contraído o novo coronavírus e que, por isso, teria saído da Unidade de Pronto Atendimento.

“Eles colocaram oxigênio pra mim e eu estava com imunidade baixa, não tava com conjuntivite 19 não. Tomei medicamento, eles queriam me internar 14 dias. Eu não ia ficar 14 dias lá, tenho minhas coisa pra fazer. Eu peguei vim embora, sai de lá e eles ficaram com raiva. Postaram esse vídeo, me denunciaram para eu ir preso. É mentira eu não estou com conjuntivite 19 (sic)” gravou o paciente.

A assessoria da SESACRE esclareceu que nenhum vídeo foi postado pelo estado. Não há informações do momento e local onde J. W. R. gravou o vídeo.

Segundo a SESACRE, no caminho de casa, o cidadão passou mal sendo conduzido pelo próprio mototaxista que o conduziu na porta da UPA da Sobral para a o Pronto Atendimento do Segundo Distrito.

J. W. R. deu entrada as 00h40 de domingo na UPA do Segundo Distrito. Ele apresentava tosse seca e desconforto respiratório há três dias. Ainda de acordo a SESACRE, o paciente foi entubado na manhã deste domingo e respira com ajuda de aparelhos.

A direção da UPA do Segundo Distrito confirmou a internação de J. W. R. Informou ainda que três pacientes seguem entubados na manhã deste domingo.

O vídeo gravado por J. W. R. não foi autorizado publicar, será enviado para o Comitê de Combate ao Covid-19 do Ministério da Saúde.