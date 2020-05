Nota Esclarecimento

O Governo do Estado do Acre e a Secretaria de Estado de Saúde por meio do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) zela pela saúde de seus pacientes e funcionários e, em meio à pandemia instalada, os cuidados e medidas adotadas pela gerência são para evitar a contaminação de todos dentro da unidade. Dessa forma, a direção do Hosmac vem a público esclarecer sobre as denúncias feitas com relação a um suposto abandonado de uma servidora contaminada pela Covid-19, enfatizando que:

1- A funcionária não é membro efetivo do quadro de profissionais do Hosmac, sendo escalada apenas em plantões extras da unidade.

2- A gerência foi informada no último dia 28 sobre a internação da servidora, ocorrida dia 24 de abril, sendo que seu último extra na unidade foi dia 20, e ela não informou que estaria com suspeita da doença. Como ela ainda encontrava-se em período de recuperação, não poderia ser incluída na escala de extras.

3- O gerente de enfermagem lançou a escala onde a servidora foi informada que não faria mais extras na unidade, porque não estava em condições de saúde. Em nenhum momento ela foi proibida de tirar plantões extras futuramente.

4- Assim, para evitar riscos de contaminação através de servidores que tiram apenas extras na unidade, a gerência adotou a medida de suspender extras de profissionais que atuem nas unidades de referência para Covid-19, durante esse período de pandemia.

5- A unidade preza e estima pela recuperação da servidora em questão, mas não pode atuar de maneira inconsequente de modo a prejudicar seus servidores e pacientes com um risco de contaminação que pode ser evitado.

O governo do Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Saúde, reafirma seu compromisso de manter a qualidade do atendimento a todo e qualquer paciente, não apenas os que contraíram a Covid-19 mas com qualquer enfermidade.

Halisson Lima

Gerente-geral do Hosmac