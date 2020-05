Segundo o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, existe uma “enorme evidência” de que o coronavírus veio de um laboratório em Wuhan, na China, e berço da doença e que Pequim sabia, mas se recusou a dar acesso para outros cientistas internacionais para descobrir o que aconteceu.

“Essa não é a primeira vez que nós temos o mundo exposto a vírus que resultam de falhas em laboratórios chineses”, disse Pompeo ao programa This Week, da emissora ABC.

Apesar disso, o secretário não afirmou que o vírus foi feito pelo homem, já que ele concordou com um relatório do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional que mostra que não houve mudança genética ou que a doença foi fabricada. Pompeo também não respondeu se a China espalhou o vírus intencionalmente.

Três meses depois do anúncio da doença ainda não se sabe qual a origem e a causa da covid-19. A teoria mais aceita é a de que o vírus, de origem animal, teria vindo de um mercado na cidade de Wuhan, mas não se sabe qual animal é o responsável pela infecção. A dúvida gerou tensão entre os Estados Unidos e a China, e o presidente Donald Trump já culpou o país asiático pela pandemia.

Críticas à China e OMS

O presidente americano vem tecendo comentários racistas e campanhas contra a China desde o começo da crise, e na semana passada disse pelo Twitter que algumas emissoras norte-americanas trabalhavam como “fantoches chineses”.

“A China se comportou como regimes autoritários fazem, tentou esconder, mascarar e confundir”, disse Pompeo. “Eles empregaram a Organização Mundial da Saúde para fazer o mesmo”.

O governo de Trump também vem criticando a gestão da OMS e o trabalho do órgão no gerenciamento da pandemia do coronavírus e suspendeu o financiamento.

Os EUA eram o maior financiador individual da OMS há anos e o dinheiro estava sendo usado para enviar equipamentos de segurança para outros países e financiar a pesquisa por uma vacina contra a covid-19.

Falta de acesso à informação

Pompeo terminou criticando a China por bloquear o acesso de cientistas e especialistas internacionais às informações que eles têm sobre o vírus e amostras paras as pesquisas.

“Essa é uma ameaça ativa, uma pandemia que está acontecendo agora”, disse. “O Partido Comunista Chinês continua bloqueando o acesso do mundo ocidental, que tem os melhores cientistas do mundo, de descobrir exatamente o que está acontecendo”.