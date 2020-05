João Doria disse que “milicianos ideológicos” agrediram profissionais da imprensa neste domingo na manifestação em frente ao Palácio do Planalto.

“Milicianos ideológicos agridem covardemente profissionais de saúde num dia. Agridem profissionais de imprensa no outro. São criminosos que atacam a democracia e ferem o Estado de Direito. A Justiça precisa punir esses criminosos”, disse no Twitter.

A manifestação do governador de São Paulo ocorre após apoiadores do governo de Jair Bolsonaro agredirem profissionais do jornal Estadão.