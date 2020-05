O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com várias marcas de tiros, na noite deste domingo (3), na entrada do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, às margens da BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o corpo estava em estado avançado de decomposição, e foi localizado por moradores do conjunto que trafegavam pela rodovia e avistaram o cadáver em uma área de mata. O corpo apresentava várias marcas de tiros.

Por conta da “lei do silêncio” que impera na região, nenhum morador quis comentar o assunto.

Policiais militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames e identificação da vítima.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).