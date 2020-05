O jovem Rayner Neri, que nasceu e foi criado em um dos bairros mais estigmatizados por causa da violência, o Taquari, não se curvou diante das adversidades e se tornou um despachante documentalista de veículos. Ele está pleiteando uma das cadeiras da Câmara Municipal de Rio Branco pelo PSL, agremiação com a qual se identifica, notadamente devido à concepção liberal da economia e os valores cristãos.

Aos oito anos, mais precisamente na Rua Júlio Mariano, número 415, o pré-candidato já ajudava os pais em uma mercearia e lanchonete. Aos 15, mesmo estudando, foi trabalhar em um despachante de veículos da família. “E ainda sobrava tempo para fazer parte da coordenação de um grupo de jovens da Igreja Católica. Foi um período muito intenso na minha vida”, recordou o nosso personagem, lamentando as mortes e os descaminhos de dezenas de amigos da época.

Agora, aos 32 anos, vislumbra caso seja eleito, representar as pessoas mais necessitadas. “A missão de um vereador é fiscalizar e apresentar propostas. No entanto, quero ser a voz das ruas e fazer da tribuna um lugar de luta por justiça social”, propõe ele, acreditando que onda de mudança, que “varreu” o Brasil nas últimas eleições, ainda estar presente no Acre. “A população quer novos representantes”.

Rayner disse ainda que tem ligações com microempresários, comerciantes e empreendedores de um modo geral. “Com a minha experiência, poderei ajudar na captação recursos, financiamentos e defesa da classe, pois, como é de conhecimento de todos, somos massacrados por impostos e encargos trabalhistas e previdenciários”, compromete-se o pré-candidato.