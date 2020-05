O motorista de um ônibus coletivo, perdeu o controle do veículo e por pouco não cai em uma ribanceira de aproximadamente cinco metros de altura.

De acordo com informações, o veículo não transportava nenhum passageiro e no momento do acidente somente o motorista estava no ônibus que trafegava sentido 2° Distrito da cidade. Nas proximidades da Terceira Ponte, o motorista perdeu controle saiu da pista, só não caiu na ribanceira, graças a um guardrail recém construído no local.

Apesar do susto grande, apenas danos matérias e a suspeita de que a barra de direção do veículo tenha quebrado.