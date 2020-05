Um casal foi flagrado por uma câmera de segurança de uma residência fazendo sexo, entre dois carros estacionados na rua Hugo Carneiro, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, esse fato inusitado gravado por uma câmera de segurança, que expõe a “necessidade” de terem um lugar para fazer esse tipo de “práticas”.

Com os motéis fechados por força do Decreto do Governo do Acre, cenas assim podem se tornar comuns e serem registradas em outros lugares de Rio Branco ressaltou essa moradora.

Vale lembrar que fazer sexo em via pública é considerado crime de ato obsceno, podendo inclusive serem presos se for pego em flagrantes.

Veja o vídeo: