Visando melhorar o tráfego e a fluidez de veículos e pessoas, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), executa em várias frentes de serviços melhorias de acesso nos bairros e povoados. Medida busca assegurar a conservação da malha viária, especialmente nas principais vias estruturantes da cidade.

O diretor presidente da Emurb, Marco Antônio Rodrigues, informou hoje que equipes trabalham na recuperação do pavimento asfáltico da Rua Campo Novo, bairro Ayrton Senna, que apresentava muitos problemas na rede de drenagem, especialmente na ordem de captação, poço de visitação e boca-de-lobo. “Aqui realizamos recomposição de base, pavimentação asfáltica e direcionamento de água para ponto baixo”, disse.

A Prefeitura também realizou melhorias na Travessa Edmundo Pinto, trecho da Rua Liberdade e trecho da Travessa Frei Luiz, ambas no bairro Ayrton Senna. “Aqui, bem na frente da minha casa havia uma cratera, lama e poeira faziam parte do nosso cotidiano. A prefeita Socorro Neri veio aqui no bairro, prometeu e resolveu. Agora a realidade é outra. Agradeço pelo benefício a todos, não só dessa rua, mas de outras que também foram revitalizadas”, disse a estudante Geovana Silva, de 17 anos.

“Moro na Rua das Palmeiras e gostaria de dizer que estou muito feliz, porque, pela primeira vez, em 14 anos, estamos sendo contemplados com a melhoria da nossa rua. Agradeço a prefeita Socorro Neri e aos servidores da Emurb, “guerreiros” que estão à frente dos serviços de melhorias da nossa rua”, destacou Rubens Ortiz.

A orientação da prefeita Socorro Neri, segundo Marco Antônio, é para acelerar o trabalho de melhoria da malha asfáltica da cidade, inclusive recuperando vias de áreas rurais como a Estrada do Quixadá danificada pelas chuvas do período de inverno amazônico. “Essa via é bastante utilizada pelo transporte coletivo, e com a recuperação vai facilitar o acesso da população local”, explicou.

Nesta quinta-feira (30) foi possível constatar que até o igarapé Boa Água, num total de 17km já foram realizados remendos profundos com piçarra bruta e o trecho mais crítico (primeiros 8km) já foram pavimentados.

O Município também trabalha na recuperação da malha asfáltica nos bairros: Waldemar Maciel, Conquista, Nova Estação, Ouricuri, Vila Acre, Vila Albert Sampaio, Edson Cadaxo, Tancredo Neves, Montanhês, Vitória, Boa União, Jardim Primavera, Bem Fica, Novo Horizonte, Sobral e Mocinha Magalhães.