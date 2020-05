Para não prejudicar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Rio Branco, diante da pandemia de Covid 19, a prefeita Socorro Neri determinou a prorrogação dos prazos de vencimentos dos Alvarás para o dia 31 de dezembro.

A medida faz parte do pacote complementar de ações de combate ao novo coronavirus estabelecidas no Decreto de Emergência em Saúde publicado pelo Executivo Municipal no dia 17 de março.

A decisão da prefeita Socorro Neri abrange os alvarás de localização, funcionamento e sanitário, considerando que a preservação do funcionamento dos estabelecimentos que necessitam dos alvarás são de fundamental importância para a garantia do emprego e da economia local.