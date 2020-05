A vida dos policias penais do Acre não tem sido fácil. Além de conviver com as dificuldades inerentes da profissão, desde o surgimento da pandemia do coronavírus, o efetivo diminuiu bastante, por causa do afastamento de casos confirmados e suspeitos da doença.

Mesmo assim, os policiais têm procurado cumprir com a sua função. Exemplo aconteceu na noite desta quarta-feira, 29, quando uma tentativa de fuga no Pavilhão “O” do Complexo Francisco de Oliveira Conde, foi frustrada pelos profissionais.

A tentativa de fuga aconteceu na cela 16, onde estão 7 presos. Os detentos já tinham feito um buraco na parede e aguardavam ficar mais tarde para realizarem a fuga.

O plano só não deu certo porque os 4 policiais que estavam de serviço conseguiram descobrir o plano durante uma ronda.

Os policiais penais afirmam que os novos prédios do complexo FOC são propícios a fugas, já que a estrutura é frágil, por terem sido construídos com tijolos de oito furos e cimento fraco.

Outra reclamação é quanto ao efetivo. Na noite desta quarta-feira, apenas 4 policiais estavam responsáveis pelo monitoramento de 400 presos.