Após uma semana em coma, Zuleide Pessoa, de 40 anos, que foi esfaqueada pelo marido na terça-feira (21) dentro de casa, em Rio Branco, se recupera bem e até já consegue andar. A informação foi confirmada pela família da vítima ao G1 nesta quinta-feira (30).

Zuleide foi ferida na frente do filho de 11 anos e da neta, de 5, no Conjunto Joafra. O marido, principal suspeito, fugiu após o crime. No dia seguinte, na quarta (22), o carro dele foi achado com um corpo carbonizado dentro no Ramal do Ouro, Rodovia Transacreana.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e de identificação, mas o delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que o cadáver segue sem identificação. Ele aguarda o resultado do exame de DNA para saber se a vítima é o suspeito de esfaquear a mulher.

O G1 tentou contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para saber sobre as investigações das agressões sofridas por Zuleide, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

Karolaine Pessoa do Nascimento, filha de Zuleide, contou que a mãe segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco devido aos cuidados que ainda precisa. Ela saiu do coma na terça (28), uma semana depois do crime.

“Está acordada, continua na UTI porque está usando drenos e comendo por sonda. Está assustada, traumatizada, mas o médico disse que é normal. Está fazendo tratamento psicológico e está se recuperando bem e rápido”, reforçou.

A vítima só vai poder deixar a UTI quando não usar mais o drenos e conseguir se alimentar sozinha, segundo a filha.