Um homem ainda não identificado foi vítima de um atropelamento na noite desta quinta-feira (30), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no Bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Ele seria irmão de um pastor evangélico muito conhecido na capital.

Segundo informações de populares, o homem tentou atravessar a avenida, mas acabou sendo atropelado por um carro conduzido por uma mulher ainda não identificada. Após o acidente, a condutora ainda xingou o atropelado com palavras de baixo calão e, em seguida, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Ainda segundo informações de moradores da região, a vítima estava supostamente alcoolizado e com sinais de que havia, provavelmente, usado entorpecentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para o pronto-socorro de Rio Branco com suspeita de fratura em uma das pernas.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) também foram acionados e estiveram no local, para colher as informações e tentar localizar a autora do atropelamento.

Após os devidos procedimentos serem realizados, o caso será registrado na Delegacia de Policia Civil para que seja investigado, e a motorista do veículo seja identificada.