Profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares, seguranças e pacientes do Novo Pronto Socorro de Rio Branco, foram os primeiros a testemunhar o incêndio de grandes proporções que atingiu comércios localizados na esquina da Avenida Getúlio Vargas com rua Cel Alexandrino ( mercado do Bosque).

De acordo com o apurado pela reportagem do Ecos da Notícia, o incêndio teve início por volta das 4 horas da madrugada.

Várias viaturas do Corpo de Bombeiros Militar e policiais militares estavam no local para debelar as chamas, fazer resfriamento nos comércios atingidos e impedir que o fogo espalhar-se para outros prédios inclusive residenciais.

O Corpo de Bombeiros Militar, deve divulgar laudo preliminar sobre as causas do incêndio nas próximas horas.

Mais informações a qualquer momento.