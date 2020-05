A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anuncia oficialmente 83 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no estado, neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. O número de contaminados subiu de 404 para 487.

O número de mortos continua sendo 19 e, até o momento, 3.038 casos foram notificados, dos quais 1.897 foram descartados. Outros 655 seguem aguardando análise laboratorial.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Confira o boletim na íntegra:

Rio Branco, AC, 1º de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre