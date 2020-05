Para ajudar no combate da Covid-19, o Governo do Estado construirá um hospital de campanha em Cruzeiro do Sul que vai atender toda a região. A novidade é que as instalações serão definitivas e poderão ser utilizadas para atender permanentemente a população. O governador Gladson Cameli visitou o local onde será erguida a unidade hospitalar, nesta sexta, 30.

A ideia dessa obra é otimizar a estrutura já existente do Hospital Regional do Juruá. Será uma construção aproveitando o espaço com paredes de concreto que sofrerão ampliações. O anexo do Hospital do Juruá disporá de 10 UTIs, 20 leitos semi-intensivos e 60 leitos normais. Um projeto ousado que deverá ficar pronto em 45 dias.

“A população poderá utilizar essa estrutura hospitalar pós-pandemia. A ideia é aproveitar dois pavilhões que começaram a ser construídos há muitos anos e não foram concluídos. Só estamos esperando a regulamentação do Ministério da Saúde pra darmos início às obras na semana que vem. Porque estamos fazendo tudo com a mais alta transparência do uso dos recursos, otimizando os valores que recebermos. Um hospital de campanha é erguido e desmontado, mas esse aqui permanecerá disponível para o uso permanente”, explicou o governador Gladson Cameli.