O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado com várias marcas de golpes de faca em uma área de mata, na manhã desta sexta-feira (1), no ramal Três Vertentes, no Km 11, na Rodovia Ac-40 da Estrada de Porto Acre

Segundo informações da polícia, o corpo foi localizado por moradores que trafegavam pelo ramal quando avistaram o corpo desovado em uma área de mata. No corpo, havias perfurações espalhada pelo corpo.

Nenhum morador quis se expor e fala sobre o que poderia ter acontecido naquele local, pois o que prevalece é a lei do silêncio.

Policiais Militares foi acionada e estiveram no local do ocorrido. Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).