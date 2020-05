Chegaram dando tiro e ele foi atingido. Estava no lugar errado, na hora errada.” O relato é de Matilde Azevedo, mãe de Tuca Almeida, de 15 anos, assassinado em Pernambuco nessa quinta-feira (30/04). O adolescente, nascido em Belo Horizonte, participou do reality show The Voice Kids, da TV Globo, em 2018.

De acordo com o portal G1, a Polícia Militar informou que cerca de 15 tiros foram disparados, sendo que quatro atingiram Tuca.

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, o homicídio ocorreu por volta das 17h dessa quinta, quando homens encapuzados entraram atirando em um comércio, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

“Procuravam, supostamente, pelo cunhado da vítima, que estava no local acompanhando o jovem e conseguiu fugir. Esse cunhado, pelas investigações iniciais, é um presidiário posto em liberdade como medida de prevenção à disseminação da Covid-19 no sistema penitenciário”, diz a nota.

A mãe da vítima informou que o filho será velado às 15h desta sexta (1º/05), sendo sepultado às 17h.

“Era um menino muito bom”, lamentou.