O deputado estadual José Bestene (Progressistas) de manifestou nesta quinta-feira (30) acerca da aprovação da matéria do governo que visa beneficiar os servidores da saúde no Acre. Segundo ele, essa é uma atitude de reconhecimento do governador Gladson Cameli.

“Ontem aprovamos o projeto que garante insalubridade para mais de 3,5 mil profissionais da Saúde. Um reconhecimento e a valorização desses trabalhadores que se dedicam para cuidar e salvar vidas”, declarou.

Bestene fez duras críticas a oposição de deputados que, para ele, usou o PL para fazer ‘politicagem’ com um assunto importante como a validação dia profissionais de saúde. “Um gesto de respeito do governador Gladson Cameli com essas famílias. Lamento que alguns queiram promover politicagem, “jogando para a plateia”, tentando se promover, através de gestos medíocres. Precisamos agir com respeito é verdade. Ser sinceros com nossos trabalhadores”, argumentou dizendo que em nenhum momento votou contra a população, nem da saúde e muito menos da segurança pública.

O parlamentar lembrou que o Estado está no meio de uma crise que não é somente de Saúde Pública, mas também financeira e social. “Precisamos ser responsáveis e agir com respeito. Nossos servidores merecem e precisam ser valorizados! O governo tem feito de tudo nesse combate, por isso, precisamos estar unidos pelo bem do nosso povo”; concluiu.