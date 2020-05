É através do hotsite http://covid19.ac.gov.br que o Governo do Estado mostra transparência nos contratos e gastos públicos com as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Acre, que já registra mais de 400 casos e 19 mortes em consequência da doença.

Criada pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a plataforma atende as recomendações do Ministério Público Estadual (MPAC) que solicita a centralização de informações em portais de transparência sobre compras e aquisições referentes ao enfrentamento à pandemia.

Os dados de transparência financeira, de acordo com o chefe do Departamento de Tecnologia da Informação, Paulo Sérgio Lima, são atualizados em tempo real, cujas informações são integradas junto à plataforma Safira, disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). “Esses dados refletem exatamente o que está sendo gasto de recurso através do programa de trabalho da Covid-19. Os usuários podem consultar, diariamente, os valores aplicados pela Secretaria de Saúde e quais são as empresas fornecedoras dos bens e serviços. Esses dados são obtidos e disponibilizados em tempo real”, ressalta.

Já em relação aos dados de notificações, Lima explica que são obtidos através de uma integração com a plataforma de Notificações Federal, “eSUS-VE”, do Ministério da Saúde (MS). Esses dados não seguem o mesmo ritmo do Boletim da Sesacre, que atualiza os números conforme a demanda do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassada ao Departamento de Vigilância em Saúde do Acre.

“Seguimos os dados da plataforma federal, que são integrados diariamente à plataforma estadual, de forma a manter as informações atualizadas conforme os dados do Ministério da Saúde”, explica.

O Governo do Estado já investiu R$ 8,4 milhões nas ações contra a Covid-19, doença resultante da infecção com o novo coronavírus. Desse montante, R$ 8 milhões foram repasses do governo federal. A maior fatia desse volume foi destinada à preparação de leitos de UTI em Rio Branco e no interior, com a compra de equipamentos, material médico-hospitalar, medicamentos e EPIs, segundo informou Paulo Sérgio Lima, chefe do de Tecnologia da Informação da Sesacre.

“A determinação do governador, que não tem medido esforços no que se refere às ações de enfrentamento do novo coronavírus, é para que não falte nada e ninguém fique desassistido na saúde”, reforça.

Panorama

A página na internet reúne ainda o mapa que permite a consulta de quantos casos de Covid-19 são registrados por município, bairro, sexo e faixa etária. A plataforma também permite o acesso da quantidade de casos da doença com um panorama completo da situação da Covid-19 no Acre. O site que mostra transparência nos gastos públicos com as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Acre, também poderá ser acessado por meio do banner Transparência e Monitoramento, disponível na Agência de Notícias do Acre, no hotsite que reúne as principais informações sobre o coronavírus no estado, pelo seguinte endereço eletrônico https://agencia.ac.gov.br/agencia-de-informacoes-sobre-coronavirus/.