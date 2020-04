OPortal da Escola, lançado nessa terça-feira, 28, pela Prefeita de Rio Branco, Socorro Neri foi destaque na sessão da Câmara de Vereadores. Os parlamentares elogiaram o Portal e disseram se tratar de importante iniciativa para o fortalecimento das ações da educação na capital.

O vereador Mamed Dankar elogiou a equipe que criou o portal e a Prefeitura pela iniciativa. “Da forma que em faço as cobranças, apresento sugestões e críticas à Prefeitura, eu quero aqui parabenizar a equipe que possibilitou que a Prefeitura tivesse esse portal”, disse o vereador.

Dankar explicou que, nesse momento em que as crianças estão sem aula em casa, a iniciativa do Portal da Escola é uma oportunidade para que os alunos tenham o conteúdo escolar diretamente nas suas casas através da internet.

“O conteúdo do portal, inclui vídeos de qualidade, materiais em PDF e em outros formatos de fácil acesso” ressaltou Dankar.

“Em meio a tanta crise, quando os gestores ficam meio anestesiados, alguém parar e pensar na educação, que é algo que realmente pode mudar e salvar a nossa sociedade das coisas ruins, é muito louvável.”

No mesmo tom, a vereadora Lene Petecão (PSD), elogiou o Portal da Escola afirmando que está “top de linha”. Para ela, essa é uma ferramenta que deve ser mantida pela Prefeitura dada a sua importância para a formação educacional dos jovens da capital.

“Eu tenho uma sobrinha que estuda na escola Maria Angélica, de oito anos, que a mãe dela ficou muito satisfeita com esse portal, pois as crianças ficam muito sem ter o que fazer nesse período de isolamento social”, disse Lene Petecão.

O portal foi criado para que os alunos da rede municipal de educação possam manter vínculo com as escolas, que estão com aulas suspensas por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. As ferramentas de navegação simples, facilitam o acesso. Conta com material audiovisual interativo e inclusivo, abordando as disciplinas que compõem a grade curricular que vai da educação infantil (creche e pré-escola) a educação fundamental (alfabetização do 1º ao 2º ano e pós alfabetização do 3º ao 5º ano).

O Portal da Escola foi criado pela prefeita Socorro Neri, professora e doutora em educação, no dia 28 de abril, dia internacional da Educação.