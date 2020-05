Para melhor leitura da velocidade de transmissão do novo coronavírus na capital, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) do Departamento de Vigilância Epidemiológica, divulga o boletim epidemiológico da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

“O boletim será divulgado semanalmente, toda segunda-feira e vai possibilitar uma melhor leitura do cenário da covid-19 em Rio Branco”, conta o secretário de Saúde, Oteniel Almeida.

COVID-19 EM RIO BRANCO

Em Rio Branco, até o dia 27 de abril, foram notificados 2.208 casos de covid-19, dos quais 1.329 (60%) foram descartados, 589 (27%) encontram-se em análise, 266 (12%) foram confirmados, 84 (32%) tiveram alta médica e 14 óbitos (5,5%).

O boletim também informa tabela com distribuição dos casos de covid-19 confirmados por bairro de residência. O bairro do Bosque apresenta o maior número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus ao totalizar 16 casos, seguido do Morada do Sol que apresenta 15 casos confirmados.

Ao utilizar gráficos, o boletim retrata a situação atual dos casos por semana epidemiológica, unidade de saúde notificante, gênero e faixas etárias dos acometidos pela doença. O boletim aponta que os homens foram mais acometidos, representando 141 casos (55%). Dentre os casos confirmados a maior incidência é na faixa etária de 20 a 49 anos, com 192 (72,2%).

