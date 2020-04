“Estamos seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então com muito esforço, trabalho e fé em Deus, iremos vencer essa pandemia. Mas para isso é necessário que cada um faça sua parte ficando em casa”, enfatizou o governador Gladson Cameli, enquanto acompanhava, na tarde desta quarta-feira, 29, a finalização dos serviços de adaptação do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), que está sendo preparado como centro de referência para receber pacientes da Covid-19.

Utilizando máscara, assim como todos da sua equipe, e respeitando as distâncias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, o governador alertou sobre estarmos vivendo uma situação séria, grave, dramática, que pode ser comprovada através dos números que se apresentam.

Nesses dias que antecedem a inauguração da estrutura do Into, que está sendo preparada como extensão do atendimento já existente para atender pacientes infectados, o governo tem acompanhado de perto os ajustes finais do serviço, que vem sendo executado através de força-tarefa envolvendo diversas secretarias de Estado.

“Agradeço o empenho e os esforços de todas as secretarias, de todos os trabalhadores envolvidos em tão importante missão, que terá como resultado final, receber com as devidas condições as pessoas que possam vir a ser afetadas pela pandemia”, reconheceu Cameli.

O Into está localizado na AC-01, em frente a rotatória do Tucumã, área de fácil acesso, com mobilidade no transporte de pacientes. A estrutura montada para receber possíveis infectados pela Covid-19 terá 11 leitos para pacientes de UTI, 48 leitos de enfermaria, com perspectivas de maiores investimentos, conforme vem sendo articulado pelas equipes médicas.