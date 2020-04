Entre tantas estatísticas terríveis sobre a Covid-19, uma positiva: o mundo chegou ao número de 1 milhão de pessoas curadas da doença –1.034.773 pessoas, segundo o acompanhamento do site Worldometers.

Os países que têm o maior número de recuperados pela doença são, pela ordem, os EUA (150.768), a Espanha (137.984) e a Alemanha (123.500).

O número de mortos pela doença no mundo está em 233.411. E o Brasil, como se sabe, vem numa curva ascendente: de novo, foi o terceiro país com mais mortes registradas em 24 horas (435), atrás só dos EUA e do Reino Unido.