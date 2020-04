Elizângela da Silva, 37 anos, foi baleada no pé durante uma tentativa de assalto, na noite desta quarta-feira (29), na Rua 11 de Setembro, no Bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações do namorado de vítima, o casal estava trafegando pelas ruas da Baixada para visitar uma amiga da vítima, mas quando entraram no Bairro São Sebastião, se perderam pelas ruas e acabaram sendo surpreendidos por dois homens em uma motocicleta de 300 cilindradas.

Os criminosos, de posse de uma arma de fogo, tentaram obrigar o casal a parar, mas o homem acelerou a moto e empreendeu fuga pela rua 11 de Setembro. Um dos bandidos efetuou pelo menos 10 disparos em direção a moto do casal, e logo ao entrar na rua 25 de Dezembro, a mulher caiu do veículo, depois que foi atingida por um tiro no pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares e prestou os primeiros socorros a Elizângela, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Roubos e Extorsões (DCORE).