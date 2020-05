Um homem foi preso acusado de furto e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (30), no Ramal do Nilton, no km 14 da Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do BOPE estava em patrulhamento quando foi acionada para checar uma denúncia anônima sobre um laboratório de droga. Com ajuda da cadela Helô foi possível encontrar o local indicado em uma colônia no km 30 do ramal, mas os policiais localizaram apenas matérias para embalagem do entorpecentes e balança de precisão.

Ainda no local, os militares acharam parte dos materiais agrícolas furtados na madrugada do último dia 16 em uma loja localizada na entrada da Transacreana, que deixou um prejuízo de cerva de 50 mil reais. Na colônia denunciada foram encontrados ainda vários rolos de arame, fogareiros, notebook, uma pistola de vacinação, dois trituradores, vários produtos agropecuários, uma balança de precisão, uma motocicleta com chassi raspado, um vídeo game Playstation 4 com vários jogos, uma armas de fogo calibre 22 e uma espingarda calibre 20 e vários cartuchos intactos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis juntamente com todo material apreendido.