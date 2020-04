O saque do auxílio emergencial de R$ 600 em dinheiro direto da poupança digital da Caixa começou na segunda-feira (27) e está sendo liberado em etapas, de acordo com o mês de aniversário da pessoa, para evitar aglomerações nas agências.

O processo não usa cartão, mas um código gerado no aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), que é diferente do app usado para fazer a inscrição para receber o benefício. Confira no passo a passo a seguir como fazer o saque.

Como gerar o código

1) Abra o aplicativo Caixa Tem no celular e aperte a opção “Entrar”. O app precisa estar atualizado.

2) Clique em “Saque sem cartão”.

3) Clique em “Gerar código para saque”.

4) Clique em “Gerar código” —a Caixa aconselha a gerar o código quando estiver no caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui para fazer o saque, porque ele tem duração de 2 horas.

5) Digite sua senha do aplicativo Caixa Tem e clique no botão laranja.

6) Com o código de seis dígitos que aparece na tela, digite no caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui

Como sacar no caixa eletrônico

1) O saque é realizado sem cartão, então clique no botão “Entra”do teclado do caixa eletrônico.

2) Clique no botão “Saque Auxílio Emergencial”.

3) Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”.

4) Digite o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”.

5) Escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”.

6) Aguarde a liberação do dinheiro.

Por segurança, a Caixa alerta para não entregar o código ou o aplicativo aberto no celular a estranhos.

Calendário de saques

O calendário de saques em dinheiro direto da poupança digital foi dividido de acordo com o mês de aniversário da pessoa:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Problemas

A Caixa dividiu o calendário de saques para evitar aglomerações nas agências. Ainda assim, desde a segunda-feira foram registradas longas filas em alguns locais e pessoas chegaram a esperar por mais de cinco horas para poder pegar o dinheiro. Além dos problemas nas agências, muitos beneficiários têm relatado dificuldades há pelo menos uma semana com o aplicativo Caixa Tem. Nas redes sociais, há diversos relatos de problemas para acessar o app, gerar o código para saque ou fazer movimentações financeiras. Também há relatos de pessoas que ainda não conseguiram a aprovação para o benefício ou não receberam o valor. Isso pode acontecer por causa do calendário de pagamentos (que ainda está em andamento), por atraso na análise do cadastro pelo governo, porque a pessoa não tem direito ou por problemas técnicos com os aplicativos da Caixa.

Saque pode ser feito antes das datas

Independentemente do saque em dinheiro, o auxílio é depositado na conta dos beneficiários, que pode ser a poupança digital gerada automaticamente, ou uma já existente, indicada pela pessoa na hora do pedido via aplicativo Caixa Auxílio Emergencial (para sistema Android e iOS), ou pelo site da Caixa.

Os que optaram por receber na poupança digital precisam seguir o calendário de saque da Caixa para fazer o resgate em dinheiro direto da conta, ou então transferir para uma outra conta pessoal, usando o aplicativo Caixa Tem.

Quem recebe diretamente em uma conta pessoal já existente, de qualquer banco, não tem restrição para fazer o saque.

O Caixa Tem está disponível apenas para quem tem a poupança digital. Os beneficiários do Bolsa Família, pessoas que já têm

poupança na Caixa e correntistas de outros bancos não precisam baixar o app.

Com o aplicativo é possível fazer transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias, segundo o banco.

Além das transferências, o Caixa Tem permite que o auxílio seja usado para pagamentos, como boletos e contas de água, luz ou telefone.