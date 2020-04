A suspensão das aulas nas redes públicas de ensino de Rio Branco, do Estado e também da rede privada foi prorrogada até o dia 17 de maio. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 29, em uma videoconferência liderada pela prefeita Socorro Neri. O encontro remoto contou com a presença de representantes de instituições de ensino superior, secretária de Educação da capital, Vômea de Araújo, secretário estadual de Educação, Mário Sérgio Ferreira e do médico infectologista Thor Dantas.

Com a aceleração da pandemia do novo coronavírus no Acre, todos os representantes da área foram unânimes e votaram pelo adiamento. No boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado hoje, são 354 casos positivos em todo o território acreano, 37 novos somente nas últimas 24 horas, já o número óbitos subiu para 18.

A prefeita Socorro Neri disse que todas as suas decisões foram e vão continuar pautadas pelo que dizem os especialistas. “Temos tido muito cuidado e nos cercado dos embasamentos e estudos científicos realizados pelos profissionais da Saúde. Temos monitorado a evolução da pandemia e a situação das redes municipal e estadual de Saúde. Esse novo adiamento da volta às aulas é necessário justamente pelo crescimento dos novos casos dia-a-dia. Infelizmente ainda não é hora de voltar”.