O motorista Radamés Ferreira, 46 anos, ficou ferido após sofrer um grave acidente, na manhã desta terça-feira (28), na Via Chico Mendes, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima estavam trafegando sentido bairro-centro, quando começou a fazer zigue-zague na pista e, em seguida, colidiu contra um canteiro central, e bateu em uma palmeira da Via Chico Mendes.

Segundo testemunhas, o homem é muito conhecido por vender gado na região do Caquetá. Após a colisão, pessoas ajudaram vítima, que não usava o cinto de segurança e estava com cheira de álcool. Após a batida, o homem sangrou muito pela face, pois teve rosto chocado contra o para-brisa do carro.

Populares que passavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Todos os procedimentos de praxe foram adotados e o boletim de ocorrência de trânsito foi feito, e o veículo foi removido por um guincho para o pátio do Detran.