Ítalo Souza da Silva, de 22 anos, foi baleado no joelho direito, na tarde desta quarta-feira (29), no km 11 da Estrada do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, uma guarnição da ROTAM estava fazendo um patrulhamento para localizar foragidos da justiça que se encontravam naquela região, quando receberam uma denúncia anônima informando que um homem estava no ramal ameaçando moradores e pedestres que passavam pelo local.

Rapidamente os militares chegaram ao local e constataram a veracidade da denúncia. Quando os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, Ítalo tentou avançar contra os PMs com um terçado, mas para conter o individuo e proteger os outros militares, um policial precisou efetuar um tiro que atingiu a altura do joelho do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e esteve no local, onde realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrante (Defla), e também será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).