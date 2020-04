A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans) e Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), intensificou o serviço de limpeza e desinfecção de espaços públicos, com o objetivo de fortalecer o combate ao novo coronavírus.

A medida visa garantir uma limpeza mais intensa em locais com um maior fluxo de pessoas como, por exemplo, a Ceasa (Central de Comercialização e Abastecimento) da capital. No início da tarde de desta quarta-feira, 29, a Prefeitura reforçou a limpeza do espaço com jato de alta pressão em área internas e externas.

Feita com jato de alta pressão a limpeza inclui água e detergente, depois é pulverizado com água e hipoclorito, que é usado como desinfetante. A ação é mais uma medida do Município para conter a disseminação da Covid-19 e abrange a área total da Ceasa, incluindo os mercados: peixe, frutas e verduras, plataformas, administração e estacionamento, entre outros.

A prefeita Socorro Neri determinou ainda que a limpeza fosse estendida ao terminal de integração, localizado no entorno da Ceasa. “Com essa lavagem, acreditamos que iremos diminuir em grande medida o poder de contaminação do vírus. Capitaneados pela prefeita Socorro Neri, estamos fazendo todo o esforço possível e, aproveitamos para pedir a colaboração de todos”, destacou Kellyton Carvalho, secretário da Zeladoria.

A operação já foi realizada no Terminal Urbano, Rodoviária Internacional, mercados municipais e pontos de ônibus. A Prefeitura de Rio Branco recomenda que a população permaneça em casa, evitando aglomerações.

Paralelo a isso, equipes de limpeza pública da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade avançam com atividades em bairros e vias estruturantes, com roço, capina, catação e retirada de entulhos, manual e mecanizada nos bairros: Calafate, Irineu Serra, Placas, João Eduardo II, Santa Cecília, Estrada da Floresta, Cemitério Cruz Milagrosa e Área Verde da Baixada da Habitasa.

Limpeza manual e mecanizada de córregos e redes de drenagem: Rua Flores, bairro Girassol e Travessa Jenipapo, bairro da Glória. Manutenção de parques, praças e quadras de esporte: Manoel Julião, Tucumã, Bosque, Vale do Carandá e Conquista. Manutenção em escolas municipais: Alto Alegre, Tancredo Neves e Irineu Serra. Iluminação pública: Centro, Bahia Nova, Vitória e Canaã.